Marie-Laure Phinéra-Horth rassemble ses forces avant la campagne

On en sait davantage sur les futures élections municipales de Cayenne. Après l’inauguration des locaux de Nouvelle Force de Guyane dimanche 15 septembre, les alliances se sont un peu dévoilées. La maire actuelle Marie-Laure Phinéra-Horth rassemble ses forces et part sur une liste d’ouverture. Marie-Laure Phinéra-Horth connaît la musique de la politique locale. Ce n’est donc pas un hasard si son parti fondé en 2016, Nouvelle Force de Guyane (NFG), occupe les locaux de feu le magasin Musique Music, boulevard Mandela. L’inauguration, dimanche 15 septembre en fin de matinée, a fait salle comble et même plus. Un chapiteau à l’extérieur…