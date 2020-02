(Live) : Le temps de la campagne

Dans le cadre des élections municipales, les 15 et 22 mars prochains, notre rédaction vous propose de retrouver toutes les informations liées aux candidats en lice dans les 22 communes de Guyane. Pour rappel la clôture du dépôt des candidatures s’est effectuée hier jeudi 27 février à 18h. La campagne officielle démarre le lundi 2 mars. Avis aux candidats, vous pouvez nous adresser vos informations via municipales [at] guyaweb [dot] com