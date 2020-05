L’installation des conseils municipaux prévue au plus tard le 28 mai

Reportée en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, l’installation des 30 000 conseils municipaux et communautaires élus aux 1er tour des élections municipales le 15 mars se tiendra entre le 23 et le 28 mai, a décidé le gouvernement suite à l’avis rendu le 8 mai par le Conseil scientifique. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé qu’un décret serait publié ce vendredi 15 mai pour une entrée en vigueur à compter du 18 mai. Pour la tenue de la première réunion des conseils municipaux qui doit se tenir au plus tard le 28 mai, le Conseil scientifique a…