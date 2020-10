Elections municipales : Iracoubo, plus que jamais divisée

Les 1209 électeurs d’Iracoubo voteront dimanche 25 octobre pour départager les listes menées par Enrico William, 44 ans, chef d’entreprise et pasteur, arrivé en tête dimanche dernier, et celle de Céline Régis, 57 ans, retraitée de la fonction publique et exploitante agricole. La maire sortante Cornélie Sellali, 49 ans, arrivée en troisième position, s’est retirée et appelle à voter « massivement » pour la liste de Céline Régis et « faire barrage » à Enrico William, avec qui un bras de fer est engagé depuis fin 2014 alors qu’il était son premier adjoint, enrayant durablement le bon fonctionnement de la commune d’Iracoubo. C’est à…