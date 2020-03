Deux plaintes déposées contre la tête de liste RN à Iracoubo

Deux habitantes d’Iracoubo ont porté plainte contre Serge Bourgeois, tête de liste Rassemblement national (RN) aux élections municipales à Iracoubo, pour « usurpation d’identité et faux ». Elles déclarent avoir été inscrites comme colistières sur la liste du Rassemblement national à leur insu. De plus, l’une d’elle dément avoir signé trois attestations d’hébergement à son adresse pour la tête de liste Serge Bourgeois et deux autres colistiers. L’enquête est en cours sous la direction du parquet. Au Rassemblement national, on répond ignorer les faits. Deux habitantes d’un hameau amérindien excentré du bourg d’Iracoubo disent ne pas comprendre pourquoi leurs noms se trouvent…