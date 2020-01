Camopi, le fils Chanel en soutien du maire sortant

Le bilan du maire actuel Joseph Chanel est décrié par ses opposants : faiblesse des investissements, abandon des villages de Trois-Sauts. Même les services administratifs de base semblent être assurés avec difficulté dans le bourg de Camopi. Pourtant le maire rempile pour un quatrième mandat qu’il ne souhaite pas mener à son terme ! Deux voix. C’est l’écart qui séparait en septembre 2015 les deux listes qui se disputaient la mairie depuis de longs mois. Aux dernières municipales, les Camopiens ont voté à trois reprises, et plus ils votaient plus l’écart entre les concurrents se resserrait. C’est peu dire que…