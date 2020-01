A Grand-Santi, un maire satisfait et une population agacée 

Maire de Grand-Santi depuis 1995, Paul Martin termine son dernier mandat satisfait de son action. Dans le bourg, on regrette toutefois des projets qui n’aboutissent pas, des coupures d’eau qui minent le quotidien et un manque de services publics difficile à supporter. Rare aux conseils municipaux, l’opposition ne devrait pas présenter de tête de liste. Aujourd’hui, un seul candidat affiche ses intentions publiquement et mène une « pré-campagne » tambour battant. Le mois dernier, la population de Grand-Santi bloquait les portes de la mairie, des écoles et du collège pour dénoncer la faiblesse de certains services publics : l’eau, le…