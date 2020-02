A Camopi, des problèmes avec la liste électorale et une enquête sur des détournements présumés de fonds publics

Laurent Yawalou qui mène la liste s’opposant au maire sortant Joseph Chanel souligne les difficultés rencontrées avec la liste électorale à Camopi. Une commune guyanaise de plus dans laquelle des inscriptions non effectuées, voire refusées, ou encore des intentions de radiations des listes électorales apparaissent à trois semaines des élections municipales. En même temps, une enquête préliminaire pour détournement présumé de fonds publics concernant six communes guyanaises vient d’être ouverte, Camopi en fait partie. D’après Laurent Yawalou, six personnes pressentis pour être colistières n’ont pas pu l’être. Un tiers de la liste a donc du être revu. D’après le candidat,…