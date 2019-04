Montagne d’Or : déplacement du sénateur Fabien Gay en Guyane

Le sénateur de la Seine-Saint-Denis Fabien Gay se rendra en Guyane du samedi 13 au dimanche 21 avril afin d’y rencontrer les acteurs du projet de mine d’or industrielle de la Montagne d’Or, sur lequel le gouvernement doit encore se prononcer et auquel le sénateur Gay est opposé.

« Autoriser un tel projet relèverait d’une incohérence avec les engagements de la France en matière de protection de l’environnement » explique le sénateur Fabien Gay qui « poursuivra ainsi en Guyane ce travail entamé il y a plus d’un an, visant à comprendre les risques et les enjeux d’un tel projet : emplois non pérennes, développement de la Guyane centré uniquement sur l’industrie minière, Montagne d’or présente également des risques majeurs pour l’environnement et les populations. »

Farouchement opposé au projet de mine industrielle de la Montagne d’Or en raison des « risques environnementaux majeurs qu’engendrerait un tel projet, mais aussi en raison de l’impact des mines d’or en général », le sénateur Fabien Gay, avec le groupe Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste, a déposé le 11 mars dernier au Sénat une proposition de loi visant à interdire l’utilisation de cyanure dans l’extraction minière aurifère et argentifère, une proposition déposée parallèlement à l’Assemblée nationale à l’initiative du député de Guyane Gabriel Serville (Guyaweb du 14/01/2019).

Durant son séjour guyanais, le sénateur Fabien Gay rencontrera des acteurs locaux, des administrations, des associations et des collectifs et il évoquera également avec eux la situation de la Guyane.

En juin 2018 le sénateur Fabien Gay avait posé une question écrite au gouvernement sur le projet Montagne d’Or en Guyane, qui selon lui « ne semble viable à aucun niveau (…), environnemental, social et économique. »