Montagne d’or : « Ce projet ne se fera pas »

Après le premier Conseil de défense écologique, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a confirmé “l’incompatibilité” du projet controversé d’extraction aurifère de la Montagne d’Or en Guyane avec “les exigences de protection de l’environnement”. Les associations demandent cependant un abandon ferme et définitif. Le projet Montagne d’Or est enterré. Mais jusqu’à quand ? C’est la question que se posent les associations et le collectif Or de question. A trois jours des élections européennes, le premier Conseil de défense écologique, voulu par Emmanuel Macron pour définir les orientations en matière de transition écologique, s’est déroulé à…