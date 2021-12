Nos dix articles les plus consultés

Voici nos dix articles les plus lus de l’année 2021 qui s’achève ce 31 décembre, marquée notamment par un fait divers sur fond de trafic de cocaïne qui a défrayé la chronique.

1/ Alicia Faye, une jeune femme de 25 ans de la région de Bordeaux, retrouvée morte à Cayenne avec une balle dans la tête, enquête ouverte pour assassinat

Le parquet de Cayenne a confirmé par communiqué ce mardi après-midi la découverte samedi du corps d’une jeune femme dans le quartier de Raban/Baduel à Cayenne, mortellement blessée par arme à feu à la tête.

Selon nos vérifications auprès de proches de la défunte, il s’agit d’une personne dénommée Alicia Faye dont le père est entraîneur au Boxing Club Montferrandais (BCM), un club de la périphérie de Bordeaux. Lire la suite

2/ Deux personnes de 53 et 68 ans décédées d’une forme grave du Covid-19 à l’hôpital de Cayenne alors qu’elles avaient reçu leurs deux doses de vaccin Pfizer

Deux personnes -deux hommes âgés de 53 et 68 ans, a-t-on appris de source sanitaire-, «sont récemment décédées au CH de Cayenne d’une forme grave du COVID-19 alors qu’elles avaient été vaccinées quelques semaines auparavant avec deux doses de Pfizer», a confirmé ce lundi en fin de matinée un communiqué de l’ARS Guyane.

L’agence régionale de santé publique n’avait pas répondu ce week-end à notre demande de confirmation d’un des deux cas dont un membre de la famille s’était ému dans une lettre ouverte sur Facebook. Lire la suite

3/ Pas de troisième saison pour la série Guyane

Vincent Ogier ne reviendra pas chez nous pour poursuivre son voyage initiatique. L’équipe de production Mascaret films/Shine film a jeté l’éponge en début d’année.

Elle était la série la plus téléchargée de l’histoire de Canal plus à la demande. Le pari fou de Fabien Nury, scénariste de bande-dessinée de génie à qui on doit la série « Tyler Cross » ou « Il était une fois en France », de réaliser une série d’aventure en Guyane se révélait gagnant dès la diffusion du premier épisode en 2017. Lire la suite

4/ Un bébé de 5 mois et une femme de 34 ans sont décédés des suite du Covid-19 respectivement mercredi et jeudi en Guyane

Un bébé de 5 mois infecté par le Covid-19 est décédé mercredi 16 juin au centre hospitalier de Cayenne.

Jeudi 17 juin, c’est une jeune femme de 34 ans, atteinte par le Covid-19 qui est décédé du Covid-19 également au sein de cet établissement hospitalier. Ces deux faits nous ont été confirmés de source proche des autorités sanitaires.

Ces deux décès Covid, très inhabituels au regard de l’âge des défunts, font partie des 5 décès Covid déplorés en Guyane entre mardi et jeudi compris. Lire la suite

5/ La hargne s’abat sur l’Université

Pendant deux heures, le 10 mars, l’intimidation et les insultes racistes se sont abattues sur du personnel de l’institut de formation des enseignants, des étudiants et des universitaires engagés dans un mouvement social. L’intrusion sur le campus de Cayenne d’organisations et de leurs sympathisants rassemblés autour d’un mouvement « contre la répression coloniale » était motivée en soutien notamment à la directrice de cet institut de formation, Sonia Francius, ancien bras-droit de Jean-Michel Blanquer lorsqu’il était recteur de Guyane.

Ce n’est pas la première fois qu’un acte d’intimidation par des groupes extérieurs s’abat sur le campus Trou Biran de l’Université de Guyane, dans un dangereux laissez-faire de l’autorité universitaire. Lire la suite

6/ Quand Guyane la 1ère ne défend pas à l’audience l’un de ses journalistes, victime présumée de menaces de mort…

Le média public Guyane la 1ère -pourtant concerné au premier chef- dans une affaire aux enjeux pas anodins d’atteinte à la liberté de la presse, avait choisi la politique de la chaise vide jeudi matin devant le tribunal correctionnel au Palais de justice du Larivot.

L’un de ses journalistes Guillaume Perrot était en effet inscrit au rôle de l’audience en tant que victime de menaces de mort alors qu’il tentait de filmer le délogement de migrants square Damas à Cayenne, par des particuliers, le 14 juin dernier. Lire la suite

7/ Les secrets d’un réseau de passeurs de migrants haïtiens via le Suriname

Un président, habitant Matoury, d’une association d’aide aux personnes, déjà condamné dans une affaire de stupéfiants, un employé de la mairie de Saint-Laurent du Maroni gardien et hébergeur d’illégaux, un chauffeur aux revenus officiels modestes qui paye cash 31 000 € son camion à clandestins, un commerçant-passeur prisé hébergeant des sans-papiers moyennant finances à Mana, un chauffeur de taxi non déclaré transporteur de migrants irréguliers de Saint-Laurent à Iracoubo :

Guyaweb révèle les secrets d’une brochette de businessmen de l’immigration illégale du Suriname vers la Guyane aujourd’hui définitivement condamnés par la justice. Lire la suite

8/ En direct : avec 54,83% Gabriel Serville remporte largement les élections territoriales en Guyane

La liste du député Gabriel Serville « Guyane kontré pour avancer sans limites » remporte largement les élections territoriales en Guyane par 54,83% contre 45,17% pour le président sortant Rodolphe Alexandre. Le taux de participation est de 53,22% en hausse par rapport au premier tour (34,79%). Le député fait un carton dans plusieurs communes dont Matoury, Cayenne, Rémire-Montjoly et Kourou. Lire la suite

9/ Une résidente d’un Ehpad à Cayenne décède peu après avoir été vaccinée contre le Covid-19

«Une résidente de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Ebène, à Cayenne, est décédée le (mercredi) 17 février dernier. Elle avait été vaccinée contre le Covid-19 peu avant», a indiqué l’ARS dans la lettre pro de ce lundi 1er mars. Lire la suite

10/ Quand Trop Violans interrompt une opération expulsions-démolitions à Cayenne…



De sources concordantes, une intervention de l’association Trop Violans a stoppé une opération d’expulsions-démolitions qui démarrait mercredi 7 juillet dernier au matin quartier N’Zila à Cayenne. Le président naissant de la CTG s’était, lui aussi, rendu sur place.

Sollicitée, la préfecture garde le silence sur cette affaire, dérangeante quant à l’exercice de l’autorité de l’Etat en Guyane. Lire la suite

(Source Google analytics)