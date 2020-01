Nos articles les plus lus en 2019

En ce début d’année 2020, notre rédaction vous propose un petit flash-back des 10 articles les plus lus (abonnés) et les 5 articles les plus lus (accès libre).

Ils ont marqué l’actualité 2019 : les trois militaires morts en Guyane, Mickaël Mancé et Magali Robo-Cassilde aux Municipales 2020, l’affaire de l’AEX Nelson, la mule guyanaise au Surinam, la démission forcée de Laurietta Desmangles la présidente du conservatoire de Cayenne, affaire de corruption à la préfecture de Cayenne sans oublier le rejet par le gouvernement du projet de la Montagne d’Or et les autres à (re)lire sur Guyaweb, journal d’information et d’investigation en Guyane.

1/ La mère d’un des trois militaires morts en Guyane, au cours d’une opération Harpie, assure avoir été informée par le parquet, de décès dus à «une intoxication au monoxyde de carbone»

17 juillet 2019 : cela fait désormais plus de 5 mois que le sergent chef Edgar Roellinger, le caporal chef de 1ère classe Cédric Guyot, et le caporal chef Mickaël Vandeville qui appartenaient au 19e Régiment du Génie de Besançon ont trouvé la mort en Guyane au cours d’une opération Harpie de démantèlement d’un site illégal d’extraction d’or primaire sur le secteur de Saint Jean (Petit Abounami).

Au lendemain des faits, dans un communiqué, la ministre des armées Florence Parly avait fait état de militaires, blessés compris, «victimes d’émanations toxiques au fond d’une galerie.»

Mais depuis, aucune information n’avait officiellement été communiquée quant aux causes de la mort. Lire la suite

2/ « Si j’y vais c’est pour être hors-la-loi » (Mickaël Mancée)

A l’approche des élections municipales de mars 2020 Guyaweb a voulu savoir comment se situent les leaders du mouvement social de 2017 qui a mis en avant les manquements des élus. Le moment est-il venu pour les meneurs de mars-avril 2017 de prendre leurs responsabilités et d’essayer d’exercer le pouvoir politique à leur manière ? Guyaweb s’est entretenu avec Mickaël Mancée, ancien policier qui a été l’une des figures charismatiques du mécontentement de la population contre l’insécurité. Depuis, l’homme s’est reconstruit loin des micros et des manifestations.

Guyaweb : Vous vous apprêtez à entrer dans l’arène des municipales ? Lire la suite

3/ L’ex-sprinteuse guyanaise Katia Benth, championne d’Europe et vice-championne du monde du relais 4×100 m avec l’équipe de France, amputée d’une jambe

L’information a été rendue publique ce lundi soir par Guyane la 1ère.

Agée de 43 ans et 10 mois, Katia Benth a du subir une intervention chirurgicale la semaine dernière à Paris à l’hôpital la Pitié Salpêtrière, une opération jugée indispensable par le corps médical afin d’améliorer son état de santé.

L’ex-athlète de l’équipe de France d’athlétisme a été amputée de la jambe gauche, selon Guyane 1ère. Lire la suite

4/ Mickael Huang Kuan Fuck mis en examen suite au meurtre de son épouse de 26 ans, Melissa Barthez, avait été condamné, en juin 2010, à 15 ans de prison pour avoir poignardé mortellement le père d’une précédente compagne

Mickael Huang Kuan Fuck, 36 ans, a été mis en examen jeudi pour «meurtre» commis mardi 30 juillet à l’encontre de sa compagne Melissa Barthez, 26 ans, touchée mortellement à la carotide avec un couteau selon une source judiciaire.

Il a ensuite été placé en détention provisoire à Rémire jeudi soir en vertu d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention selon la même source. Lire la suite

5/ Une mule guyanaise et deux policiers surinamais corrompus condamnés à 12 mois de prison à Paramaribo dont sept avec sursis

Correspondance spéciale du Suriname Ank Kuipers (avec Frédéric Farine)

La mule guyanaise détentrice de 280 grammes de cocaïne ainsi que les 2 policiers du Suriname prévenus, pour leur part, notamment d’extorsion de fonds, ont écopé de la même peine mardi à Paramaribo après un long processus d’audiences (voir notre article précédent).

Tous trois sont condamnés à un an de prison dont sept mois assortis du sursis avec une mise à l’épreuve de trois ans. Lire la suite

6/ « Il est important que le centre-ville ne meure pas » (Magali Robo-Cassilde)

L’ancien bâtonnier du barreau de Guyane pendant le mouvement social de 2017, maître Magali Robo-Cassilde est au cœur d’une rumeur persistante qui l’annonce comme candidate aux élections municipales de Cayenne en 2020. Guyaweb est allé à la rencontre de l’avocate.

Guyaweb : Le bruit court que vous pensez à vous présenter sur une liste issue des mouvements sociaux de 2017 lors des municipales de Cayenne en 2020. Qu’en est-il ? Lire la suite

7/Le Salon du Tourisme boycotté par les opérateurs du fleuve Kourou

Incontournables sur le fleuve Kourou, plusieurs opérateurs touristiques ainsi que l’association de la Compagnie des Guides de Guyane (CGG) brilleront par leur absence lors de la 21e édition du Salon du tourisme et des loisirs qui s’ouvre ce vendredi 12 avril et durera jusqu’au dimanche 14 au Progt. En cause, l’affaire de l’AEX Nelson qui avait déjà provoqué une action de protestation l’an passé lors du précédent Salon. Lire la suite

8/ Dans l’impasse, Laurietta Desmangles démissionne

Alors que la situation durait depuis “plusieurs mois”, la présidente du conservatoire de Cayenne qui ne réside plus en Guyane mais en Guadeloupe comme l’a révélé Guyaweb a remis sa démission devant le conseil d’administration (CA), qui s’est réuni de manière extraordinaire jeudi.

Le CA a acté la fin du mandat de Laurietta Desmangles. Lire la suite

9/ Affaire de corruption à la préfecture de Cayenne : le chef du bureau de l’immigration mis en cause a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait «aucune compétence pour le poste»

Le chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Cayenne entre avril 2014 et février 2016, Ronald Foin, l’un des huit mis en examen de cette affaire, ne pensait pas être affecté à de telles fonctions en Guyane.

Il a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait ni la compétence, ni la formation pour un tel poste. Lire la suite

10/ Suspicion de pollution environnementale : un procès en correctionnelle pour la société Gold’Or cogérée par trois membres de la famille Ostorero

Vendredi 13 septembre, un procès en correctionnelle aux enjeux non négligeables est programmé à Saint-Laurent du Maroni : une société minière légale, la SARL Gold’Or est dans la mire de la justice pour suspicion de pollution environnementale dans l’Ouest guyanais.

Les trois associés cogérants de la société en question, Carol Ostorero, présidente de la FedomG (Fédération des opérateurs miniers de Guyane) ainsi que ses deux frères, Fabrice et Nicolas Ostorero sont appelés à comparaître devant le tribunal en tant que représentants de cette société, selon leur avocat lequel précise qu’ils contestent les faits reprochés. Lire la suite

Accès libre : Les 5 articles les plus lus

1/ [DISPARITION] Yves de Roquefeuil, ancien secrétaire général de la préfecture

Yves de Roquefeuil, secrétaire général de la préfecture de Guyane durant quatre ans, d’avril 2015 à juillet 2019, est décédé « de maladie » ce mardi matin 6 août dans l’Hexagone a annoncé la préfecture de Guyane.

Dans un communiqué le préfet et l’ensemble des équipes préfectorales, qui ont « apprécié l’engagement exceptionnel et l’humanité de leur collègue, souhaitent assurer à son épouse, à ses enfants et à l’ensemble de ses proches, leur compassion et leur soutien dans ces circonstances très douloureuses ». Lire la suite

2/ L’ex-recteur de Guyane Youssoufi Touré sera jugé pour détournement de fonds publics et favoritisme

Cette information fait les gros titres de la presse hexagonale mais n’a pas jusqu’ici été reprise en Guyane. L’ex-recteur de l’académie de Guyane Youssoufi Touré, dont le passage éclair (2016-2017) avait été souligné sur Guyaweb, sera jugé le 31 octobre prochain pour détournement de fonds publics et favoritisme à l’époque (2009-2016) où il présidait l’université d’Orléans. Lire la suite

3/ «Meurtres à … Cayenne» en tournage durant trois semaines

Le tournage de la collection « Meurtre à …. » de France 3 fait escale en Guyane. «Meurtres à Cayenne» sera réalisé par Marc Barrat et son tournage est prévu du 17 juillet au 13 août.

Meurtres à Cayenne d’un budget de « 1,9 millions d’euros » s’inscrit dans la collection à succès des «Meurtres à …» lancée en 2013 et diffusé sur France 3. Cette série de téléfilms policiers de 90 minutes se déroule à chaque fois dans une ville française ou région différentes. Lire la suite

4/ Montagne d’or : le gouvernement rejette le projet

Le projet Montagne d’or est enterré. Le ministre de l’Ecologie vient de l’annoncer ce jeudi 23 mai en conférence de presse.

Après des mois d’atermoiements, le gouvernement a pris une décision concernant ce projet d’extraction aurifère, prévu en pleine forêt amazonienne en Guyane. « Nous avons décidé de constater l’incompatibilité du projet actuel avec les exigences de protections environnementales », a expliqué François de Rugy, après le premier conseil de défense écologique. Lire la suite

5/ Montagne d’Or : “ il faut désacraliser la question des peuples autochtones”

Ces propos qualifiés de “très méprisants vis-à-vis des peuples autochtones” ont été tenus par le président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, qui répondait aux propos d’Emmanuel Macron au sujet de la Montagne d’Or lors du Grand débat national des élus d’Outre-mer qui s’est déroulé le 1er février à l’Elysée, le chef de l’Etat ayant lui même été interpellé par le maire d’Apatou Paul Dolianki sur ce sujet controversé de la Montagne d’Or. Lire la suite