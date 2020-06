Free s’allie avec Digicel en Guyane et aux Caraïbes

Afin de déployer son offre de réseau mobile dans les Caraïbes et en Guyane, le groupe Iliad (Free) fondé par l’homme d’affaires Xavier Niel – qui détient le groupe de presse FA Guyane, Martinique et Guadeloupe – a annoncé ce mardi la création d’une co-entreprise avec l’opérateur de téléphonie mobile Digicel.

Cette société “détiendra le réseau de téléphonie mobile”, à savoir “les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux Groupes dans la zone Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth) et en Guyane française” a communiqué le groupe Iliad qui précise que “les deux opérateurs conserveront leurs cœurs de réseau et leurs autorisations d’utilisation des fréquences, et continueront de disposer d’une totale autonomie commerciale”.

L’objectif pour le Groupe iliad et le Groupe Digicel est “d’accroître significativement le nombre de sites mobiles et augmenter ainsi la couverture et les débits” pour à terme disposer “ de l’un des plus importants réseaux d’infrastructures Télécoms des Antilles.”

Délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), les fréquences 4 G avaient été obtenues en novembre 2016 par Free pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, St Barthélemy, St Martin, La Réunion et Mayotte.