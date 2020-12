Une mère de famille présumée mule récidiviste, interdite d’aéroport, tente de passer 3,5 kg de drogue avec ses enfants : le parquet requiert un juge d’instruction, la mère incarcérée provisoirement

Une dame interdite d’aéroport Félix Eboué suite à une précédente affaire est suspectée d’avoir voulu récidiver à l’aide de deux enfants et de passer 3,5 kilos de cocaïne. Le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire, c’est à dire la saisine d’un juge d’instruction pour tenter d’y voir clair et d’élargir l’enquête dans cette affaire. Il y a environ une semaine, entre samedi et lundi dernier, une mère de famille est interpellée à l’aéroport Félix Eboué par la police aux frontières. L’intéressée était suspectée de vouloir prendre l’avion pour transporter de la cocaïne direction l’Hexagone : et pour cause, elle…