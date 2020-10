Une femme médecin de Guyane suspendue du droit de pratiquer accouchements et césariennes perd son recours devant le Conseil d’Etat

Mercredi 7 octobre dernier, le Dr Sow, médecin de sexe féminin exerçant en Guyane, a été déboutée au Conseil d’Etat de sa contestation d’une décision du conseil national de l’ordre national des médecins qui l’avait suspendue pour un an, début 2019, du droit notamment de pratiquer «accouchements et césariennes» et plus largement d’exercer tout acte chirurgical «relevant de sa spécialité» et ce, pour «insuffisance professionnelle rendant dangereux qu’elle pratique ces actes», relève le Conseil d’Etat s’appuyant sur un rapport d’expertise ayant justifié la décision de l’ordre national. Le Conseil d’Etat, cour de cassation administrative, est le dernier degré de la juridiction…