Un couple de Guyanais mis en examen et placé en détention provisoire dans l’affaire du meurtre d’Alicia Faye, sur fond de trafic de drogue fortement soupçonné

Un couple de jeunes Guyanais, Dane Langhorne 24 ans et Kildine Thiam, sa concubine, 27 ans et un peu plus de 6 mois, tous deux nés à Cayenne, ont été mis en examen pour «meurtre» en lien possible avec un «trafic de stupéfiants» mais aussi notamment pour «vol » et «association de malfaiteurs», dans le cadre de l’information judiciaire ouverte suite à la mort de la Bordelaise Alicia Faye, 25 ans, retrouvée dans un fossé du quartier Raban/Baduel à Cayenne samedi 13 mars en cours de matinée, au lendemain de son arrivée en Guyane. Les deux mis en examen ont été…