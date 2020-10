Squat Bambou : l’enquête recherche les causes de l’incendie

Un incendie s’est déclenché accidentellement ou a été déclenché volontairement sur le squat Bambou cette nuit «plutôt vers 1 heure à 2 heures du matin», a indiqué en fin de matinée ce vendredi à Guyaweb le procureur de la République de Cayenne, Samuel Finielz. «Nous sommes en recherche des causes de l’incendie, on ne sait pas en l’état s’il s’agit d’un incendie volontaire ou accidentel», poursuit le numéro un du parquet interrogé sur ce point. Bambou est une vaste zone d’habitat informel en limite de Cayenne et Rémire-Montjoly. Ses habitations érigées illégalement sont principalement sur le territoire de la commune…