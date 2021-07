Quand Guyane la 1ère ne défend pas à l’audience l’un de ses journalistes, victime présumée de menaces de mort…

Guillaume Perrot : «Je sors la caméra, je n’ai pas le temps de filmer que l’on me saute déjà dessus : filme pas !»

Guillaume Perrot, le journaliste de Guyane la 1ère, menacé le 14 juin le soir des faits, a été contacté par Guyaweb lundi 21 juin, au lendemain de notre entretien avec Jérémy Harrous. Il a porté plainte, deux jours après les faits, à la gendarmerie de Rémire. L’entreprise a aussi porté plainte. Son collègue Gaël Ho-A-Sim a déposé en tant que témoin. Guillaume Perrot donne sa version des faits.

«J’étais constamment avec Gaël Ho-A-Sim sur les lieux, affirme d’abord Guillaume Perrot. Il devait être 8h (20h, ndlr) moins 10 et un individu, un ami de Jérémy Harrous, est arrivé et a dit au migrant : préparez-vous, faites vos affaires, la mairie va vous donner une solution (…) Jérémy Harrous et deux potes arrivent ensuite et vont parler aux migrants donc on se rapproche. M. Harrous et ses amis ne parlaient pas espagnol. On se tourne vers mois et quelqu’un dit, lui il est Français, il va pouvoir traduire. Et là je réponds : «écoutez les gars, je suis journaliste, avec mon collègue, on est là pour couvrir l’affaire». Donc à ce moment-là, je leur dis : je suis journaliste, sans sortir la caméra.

Ensuite, il y a une seconde fois où je sors la caméra mais je ne filme pas. D’ailleurs, je n’ai pas le temps de filmer que l’on me saute déjà dessus pour dire : «filme pas ! Filme pas !». Et il y a une troisième fois où l’on se dit avec Gaël : «bon, on filme» : parce que là ils prennent les affaires, ils les mettent dans un véhicule, ils commencent à les déloger et que cela fait plus d’une demi-heure qu’ils les menacent en disant : «des soldats vont venir…». Il y avait des enfants dans les bras de leurs parents. Des parents qui ne comprenaient pas ce qu’il se passait…. Et c’est à ce moment-là que l’individu revient en me menaçant».

«La phrase de menace qui vous a été faite à ce moment-là est-elle la phrase exacte figurant dans le communiqué de l’intersyndicale de journalistes au lendemain des faits : «Si tu filmes, je te tue, je suis armé» ?», ai-je alors demandé à Guillaume Perrot : «Pas exactement. Ce que j’ai dit à mes collègues, c’est que, dans un flot de menaces continues, j’ai essayé de dialoguer avec cette personne. A aucun moment, il ne m’a laissé m’exprimer. Il m’a dit : «Si je me vois à l’image, j’te tue». Il a continué son flot de menaces en disant : «je suis armé, je ne suis pas venu les mains vides. J’ai des armes dans la voiture». Je ne le filmais pas particulièrement, je filmais la foule, je n’ai insisté, j’ai baissé la caméra, je me suis éloigné (…), j’étais extrêmement mal parce que j’avais l’impression d’avoir lâché ces gens, de ne pas filmer ces gens qui se faisaient humilier».

Et à la fin la police arrive et vient tcheker les gens qui menacent

«Les gens ne voulaient pas partir, assure encore Guillaume Perrot. Trois riveraines sont arrivées pour dire aux gens : restez-là, ne bougez pas. Mais ils déplaçaient leurs affaires. Peut-être que l’intervention de M. Harrous le matin avait provoqué des réactions qu’il ne maîtrisait pas et peut-être a-t-il voulu protéger ces gens-là, mais il les a quand même menacés pour qu’ils partent (…) Et puis avant de partir, la police est là. Je ne sais pas s’ils avaient le consentement de certaines autorités mais la Bac (brigade anticriminalité, ndlr) a tcheké les potes de monsieur Harrous à ce moment-là (…) C’est le désordre le plus total : il menace les gens : «si vous ne partez pas tout de suite, j’ai des soldats qui vont venir, vous allez le regretter, ça ne va pas se passer gentiment». Et ce ne sont pas que des menaces : il prend leurs affaires. Il ne leur a pas laissé la possibilité de rester. Et à la fin la police arrive et vient tcheker les gens qui menacent. Que vont penser les gens ? Des migrants avec qui j’ai discuté m’ont dit : ‘on a autant peur de la police française que de ces individus là’».

Propos recueillis par FF