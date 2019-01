Procès le 21 février devant le tribunal correctionnel de Jacques Riché, père du maire de Roura, suspecté de l’incendie volontaire du carbet de l’association Réserve naturelle Trésor

Le procès devant le tribunal correctionnel de Cayenne de Jacques Riché 71 ans et 9 mois, opérateur touristique et père du maire de Roura, David Riché, est programmé le jeudi 21 février prochain à partir de 14 heures. Le septuagénaire qui nie les faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent a été renvoyé en correctionnelle le 19 juin 2018 par une ordonnance du juge d’instruction Jonas Nefzi qui a estimé qu’il résultait de l’information judiciaire «charges suffisantes» contre Jacques Riché : «d’avoir à Roura, du 14 décembre 2012 au 15 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national…