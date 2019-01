Plus de juge à Saint-Laurent du Maroni depuis septembre : le magistrat Patrick Chevrier jure de dire toute la vérité…

Second volet de notre entretien approfondi avec le juge du siège Patrick Chevrier, président du tribunal de grande instance (TGI) de Cayenne. Le magistrat s’explique cette fois sur l’absence de juge en poste à Saint-Laurent du Maroni depuis septembre et sur une réorganisation qui s’avère, depuis, plus efficace selon l’intéressé. Le soleil des juges se lève à l’Est et se couche à l’Ouest. Guyaweb : il y a quelques mois, un avocat me faisait remarquer qu’il n’y a plus de magistrat du siège à Saint-Laurent du Maroni depuis septembre et qu’il n’y a pas non plus de magistrat du parquet à demeure sur…