Petit tribunal, grande criminalité

La rentrée solennelle de la Cour d’appel de Cayenne s’est déroulée vendredi après-midi sous la forme d’une conférence de presse avec Marie-Laure Piazza, présidente de la Cour, et Joël Sollier, le procureur général. Le ton était très libre et les deux magistrats n’ont pas hésité à mettre le doigt sur les manques auxquels ils font face. Le premier d’entre eux est le personnel. Il manque douze magistrats du siège, une douzaine de greffiers et six magistrats du ministère public. La litanie des chiffres assénée lors de la rentrée solennelle de la Cour d’appel, vendredi après-midi à Cayenne, par Marie-Laure Piazza…