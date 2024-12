Peines allégées pour les derniers des Mohicans de l’affaire de corruption à la préfecture…

La Cour d’appel de Cayenne a rendu son délibéré ce matin, pour deux mis en examen qui avait interjeté appel de leur condamnation de 1ère instance, Christine Huguenin et Bernard Guirand. La Cour d’appel les a jugé coupables de « corruption active et de blanchiment » pour Bernard Guirand et de « corruption active » pour madame Christine Huguenin. Leurs peines sont allégées. Rappel des faits. « On touche quand même au coeur de l’Etat (1). Tout notre système fonctionne sur la probité. Qu’est-ce que l’Etat sans la probité ? A partir du moment où la corruption s’introduit : on voit bien…