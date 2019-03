Mule guyanaise en détention provisoire au Suriname depuis plus de 5 mois à l’instar de deux policiers locaux : le juge de l’affaire annonce (enfin) une décision le 26 mars

Correspondance spéciale depuis le Suriname Ank Kuipers (avec Frédéric Farine) Le juge surinamais Dinesh Sewratan est censé rendre sa décision le mardi 26 mars prochain à l’encontre de Lucas (1), le présumé transporteur de stupéfiants guyanais âgé aujourd’hui de 24 ans et des deux policiers surinamais arrêtés dans cette affaire et poursuivis notamment pour extorsion de fonds. Au début de l’audience, ce mardi 12 mars, à Paramaribo, il a pu apparaître que le juge statuerait aujourd’hui, mais il a in fine reporté sa décision, selon lui de deux semaines, après les dernier mots du policier Malgavio Setoe, l’un des deux…