Me Gay remercié par le clan Bertrand

L’avocat cayennais, Me Jérôme Gay, nous a confirmé jeudi qu’il n’était plus le défenseur de de Léon Bertrand. Il précise que Me Patrick Lingibé (1) lui a adressé un courrier indiquant qu’il lui succédait dans cette tâche. «Monsieur Bertrand ne me l’a pas dit lorsque je l’ai vu après l’audience (au lendemain de la commission d’aménagement des peines du mercredi 6 février à laquelle l’avocat n’était pas présent, ndlr), je fais confiance à sa parole indirecte (…) J’ai un écrit de l’avocat qui me succède à savoir Me Lingibé», déclare d’abord Jérôme Gay ce jeudi au téléphone au sujet de la…