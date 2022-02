Me Fabienne Landry : « La faculté de droit, vivier de futurs avocats guyanais »

Fabienne Landry, bâtonnière du Barreau de la Guyane depuis le 1er janvier 2022, revient pour Guyaweb sur le bilan de la justice en 2021. Entre manque de moyens matériels et humains, projets qui ne sortent pas et croissance démographique à l’Ouest, la bâtonnière a plus d’un challenge à relever. Les premiers d’entre eux ? Améliorer les conditions de travail de ses confrères et convaincre de jeunes avocats de venir s’installer en Guyane. Quel bilan le Barreau fait-il de la justice en 2021 ? Nous sommes dans une justice sous-dotée. Sous-dotée en locaux, sous-dotée en magistrats et greffiers, essentiellement. Le tribunal…