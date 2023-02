L’ex-directeur des douanes Alexis Lopes fait condamner pour diffamation Samir Mathieu et Hermann Rose-Elie de Mo News

C’est une affaire qui était passée inaperçue en 1ère instance le 13 septembre, le tribunal correctionnel ayant rejeté la demande de publication de la décision. Le tribunal de 1ère instance avait condamné les deux journalistes. Bis repetita pour Samir Mathieu (à l’époque des faits reprochés, journaliste à Mo News et co-directeur de l’organe de presse) et Hermann Rose-Elie, le co-directeur de publication, ont été condamné ce jeudi 23 février 2022 par la Cour d’appel de Cayenne à 5000 euros d’amende avec sursis pour chacun d’eux et à verser à Alexis Lopez, l’ex-directeur des douanes, 2000 euros solidairement avec la société…