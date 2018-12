« Les faits reprochés à Dominique Mangal (…) sont aussi l’aboutissement tragique d’un certain délaissement du contrôle des véhicules et des pratiques de conduite »

Guyaweb s’est procuré l’arrêt de la Cour d’appel de Cayenne rendu le 13 décembre dernier qui a confirmé la condamnation à deux ans de prison ferme et à une amende de 30 000 € du chef d’entreprise guyanais Dominique Mangal, aujourd’hui vice-président de la Chambre des métiers et de l’artisanat, pour des faits d’homicide involontaire et de blessures involontaires (…) par la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (…) en ne veillant pas au bon entretien du véhicule et en ne sensibilisant pas ses employés au respect de la…

