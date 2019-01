Les deux corps retrouvés sous les décombres d’un incendie à Cayenne ne sont pas des corps d’enfants selon le procureur

L'enquête s'oriente vers la mort d'une mère de famille et de son frère

«Les deux corps retrouvés sous les décombres d’un incendie qui s’est déclenché mardi vers 7h45 rue Auguste Boudinot à Cayenne sont ceux d’une mère de famille âgée de 40 ans et d’une personne dont l’âge n’est pas encore déterminé», nous a indiqué en début d’après-midi, le nouveau procureur de la République de Cayenne Samuel Finielz. «Les personnes décédées sont deux adultes», affirme même le procureur rapportant une information des policiers chargés de l’enquête et réfutant, en tout état de cause, qu’il puisse s’agir d’enfants. Nos confrères de France-Guyane, entre autres, ont indiqué depuis ce matin que les corps retrouvés sont ceux de deux enfants….