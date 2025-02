L’entreprise Triton autorisée par la justice administrative à exploiter les bois de Petit-Saut

Le tribunal administratif de Cayenne a rejeté jeudi 13 février une requête d’associations d’usagers du lac et de défense de l’environnement qui contestaient la légalité de la prolongation de l’autorisation préfectorale délivrée en 2019 à l’entreprise Triton pour exploiter les bois immergés de Petit-Saut. L’entreprise est donc autorisée à collecter des arbres sur 40% de la surface de la retenue pour en faire du bois d’oeuvre et du bois énergie à destination de la filière biomasse. Triton est dans les clous, a estimé la semaine dernière le tribunal administratif de Cayenne. Saisie par l’association « Préservons Petit-Saut », les sociétés…

