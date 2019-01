Le juge Patrick Chevrier passe aux aveux sur la gestion singulière des mules en Guyane

Le juge Patrick Chevrier, magistrat du siège, président du tribunal de grande instance (TGI) de Cayenne, a accordé une interview approfondie à Guyaweb vendredi 18 janvier en fin d’après-midi. Premier long volet de cet entretien : le juge s’explique en particulier sur cette jurisprudence en vigueur au sein du tribunal pénal de premier degré depuis (fin) 2017 : on n’y prononce au maximum que des peines de prison aménageables à l’encontre des mules (personnes transportant de la cocaïne) non récidivistes. Celles-ci ne vont donc plus en prison. La réflexion vers ce virage à 180 degrés a pris naissance fin 2016…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3 4 5 6 7