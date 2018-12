Le jeune Guyanais, maintenu en détention provisoire, passera les fêtes de fin d’année sous les verrous à Paramaribo comme les deux policiers surinamais poursuivis dans cette affaire

Lucas (1), 23 ans et 11 mois, incarcéré à Paramaribo depuis le 5 octobre dernier a été maintenu en détention provisoire, ainsi que les deux autres prévenus de cette affaire, à l’issue d’une audience publique mardi au Suriname qui a abouti à une demande de complément d’enquête et notamment à la recherche de témoins, suite aux dénégations d’un des deux policiers poursuivis dans ce dossier. En possession de 250 grammes de cocaïne environ à Paramaribo, Lucas, habitant Cayenne, aurait du remettre l’équivalent de 350 euros à un ou deux policiers surinamais en cause afin que l’un des deux ou les deux policiers…