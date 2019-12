L’avenir de France-Guyane reporté au 14 janvier

Le tribunal mixte de commerce de Fort de France qui devait se pencher ce jour sur l’avenir des sept sociétés du groupe France Antilles (dont les trois sociétés éditrices : France-Antilles Martinique, France-Antilles Guadeloupe et FA Guyane, alias France-Guyane) a entériné ce jeudi 5 décembre le report de l’audience, confirmant un inéluctable report annoncé hier par Guyaweb. L’audience est reportée au mardi 14 janvier 2020 a-t-on appris ce jeudi à la fois auprès de Pierre Rossovitch, délégué du personnel suppléant et de Me Patrick Lingibé, avocat de salariés dans ce dossier. Hier mercredi, dans un premier temps, selon deux sources…