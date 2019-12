L’audience au tribunal de commerce de Fort de France qui doit se pencher sur l’avenir de France-Guyane reportée au 10 janvier

L’audience prévue demain jeudi au tribunal mixte de commerce de Fort de France concernant l’avenir des sept sociétés du groupe France Antilles est reportée au vendredi 10 janvier 2020 a-t-on appris de source interne au groupe ce mercredi. Ce report est très vraisemblablement dû à la journée de grève annoncée demain sur toute la France et notamment au sein de la justice. Trois offres de reprise après liquidation (et donc abandon de créances) concernent directement France-Guyane : deux offres globales de reprise du groupe et une offre locale qui concerne uniquement la société éditrice FA Guyane (France-Guyane). Nous reviendrons en…