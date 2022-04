La statue d’une mère et de son enfant dégradée à Matoury

De dégradations ont été commises ce week-end sur la statue du rond point Califourchon. « Comme vous le savez, le bois de la statue a été entaillé à coups de sabre et/ou de couteau », explique Amaury Le Pate, commandant de la gendarmerie de Matoury joint par Guyaweb. On distingue notamment qu’un œil, le visage, les seins et la main de la mère ainsi que la bouche et l’oreille de l’enfant sont visés par cette dégradation. « On présume que c’est ce week-end puisque cela n’avait pas été signalé avant ce lundi », poursuit le chef de la gendarmerie. « Vers midi, entre midi et…