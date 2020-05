La justice administrative a tranché : le couvre-feu maintenu sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou, Saint-Laurent du Maroni, Grand-Santi et Maripasoula !

La Chambre des référés du tribunal administratif maintient le couvre-feu pour des « raisons sanitaires et locales » sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou, Saint-Laurent du Maroni, Grand-Santi et Maripasoula selon une décision tombée cet après-midi que Guyaweb a pu consulter. La justice administrative considère que cette mesure « réglementant tout déplacement entre 23h et 5h est adaptée et proportionnée aux territoires des communes » en question « dès lors qu’elle ne porte que sur une plage horaire nocturne et concilie correctement l’objectif de sauvegarde de la santé publique avec l’exercice des libertés fondamentales en permettant des déplacements de 5h à 23h. » La Chambre a…