Est-ce que Léon perd Noël ? Le 20 décembre, il a une audience devant le juge suite à une demande d’aménagement de sa peine de prison dans l’affaire CCOG

La décision de ce jeudi 13 décembre dans l’affaire Senog change-t-elle la donne en matière d’aménagement de peine pour Léon Bertrand détenu au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis bientôt trois mois alors que l’ancien ministre délégué au tourisme de Jacques Chirac -et c’est une information Guyaweb ! – a rendez-vous pour une audience devant le juge d’application des peines, jeudi prochain 20 décembre. Nous allons tenter d’esquisser une réponse à cette question avec les hypothèses possibles et au regard du silence, pour l’heure, des avocats de Léon Bertrand, suite à la décision de la Cour d’appel ce jeudi et, de…