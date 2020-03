Enquête judiciaire ouverte suite à la mort brutale de Paulin Félix, président du comité handisports de Guyane

Une enquête judiciaire en recherche des causes de la mort a été ouverte lundi par le parquet de Cayenne, nous a confirmé dans l’après-midi le procureur de la République Samuel Finielz, suite à la mort brutale, pendant la nuit, ce lundi, de Paulin Félix, non voyant et président du comité handisports de Guyane. Professionnellement, l’homme était accordeur de pianos. Une autopsie est prévue mercredi selon le procureur : « Il s’agit d’une autopsie suite à cette mort subite pour laquelle on n’a pas d’explication, je ne donnerai pas plus de détails », nous a déclaré Samuel Finielz. Parallèlement, un test Covid-19…