Douze mois ferme à l’encontre de Véra Zulemaro

Le procès pour violence avec arme et tentative de séquestration par un jeune kouroucien s’est tenu mardi 28 juillet à 14 heures au Tribunal de Grande Instance du Larivot. L’association Trop’Violans et plusieurs personnalités de Kourou sont venues soutenir Véra Zulemaro qui a été condamné à 15 mois de prison dont 6 mois probatoires et la révocation d’un sursis de trois mois, soit douze mois ferme. «Ce soir, Kourou perd un sapeur pompier et cela m’est impensable. C’est moi qui ai montré la voie à mes neveux et je ne peux pas imaginer que l’un d’entre-eux soit privé de ce…