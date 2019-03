De Cayenne à la prison de Fresnes, la route du trafic de cocaïne (2/2)

Le nombre de mules interpellées en Guyane et dans l’Hexagone a été multiplié par cinq entre 2011 et 2018. Comment se déroule la détention en France hexagonale ? Guyaweb s’est penché sur les conditions d’incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes, situé dans le Val-de-Marne en région parisienne. A l’annonce du verdict au tribunal de grande instance (TGI) de Créteil, dont dépend l’aéroport d’Orly, certains condamnés restent impassibles, d’autres pleurent ou quittent lentement le box en verre, comme pour accuser le coup. Madame R., entre deux sanglots, explique « regretter » avoir transporté de la cocaïne et « réfléchir sur les…