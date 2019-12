Coup de théâtre au tribunal : le rapporteur public préconise le rejet de la requête en annulation de l’arrêté tête de mule -nouvelle mouture- du préfet

Le jeudi 12 décembre au tribunal administratif de Cayenne, le rapporteur public a demandé le rejet de la requête en annulation d’un arrêté nominatif du préfet de Guyane ayant interdit, le lundi 9 septembre précédent, à un passager se présentant à l’aéroport Felix Eboué de Matoury muni d’un billet, de prendre son avion pour Orly. Le rapporteur public a, cette fois, considéré au regard, d’une part, des pièces fournies et notamment du PV d’audition et, d’autre part, de contradictions dans les déclarations du passager, que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en soupçonnant un profil de mule. Et ce…

