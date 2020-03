Confinement : des jeunes créent des désordres la nuit à Kourou, Macouria, Saint-Laurent et Matoury

Serait-ce l’ennui de jour, l’oisiveté sans suivi scolaire, la non appréhension des mesures de confinement prescrites, l’absence de vigilance (voire la caution) parentale ?, des groupes de jeunes créent du désordre le soir et la nuit «sur Saint-Laurent du Maroni et Kourou», confirme le procureur de la République, Samuel Finielz, sollicité sur le sujet. Selon nos informations recoupées, des désordres ont aussi été commis ces dernières nuits à Macouria et Matoury : nuisances sonores et jets de projectiles. Des gendarmes en intervention ont été caillassés à Kourou et Macouria au moins (1). Un riverain qui rappelait des jeunes mineurs et moins…