Coke sur la coque des navires transportant Ariane, Soyouz, Vega : les appels de deux autres mis en examen contestant leur incarcération en audience vendredi

La Chambre de l’instruction de Fort de France doit examiner en audience par visioconférence demain vendredi au cours de la matinée, l’appel -contre leur incarcération- de deux autres mis en examen de l’affaire de trafic de stupéfiants qui défraye la chronique ces dernières semaines. Et pour cause, cette affaire pose question quant à la sécurité du Port de Pariacabo, port spatial de l’Europe à Kourou. Les mis en examen concernés, un agent de la mairie de Kourou et un associé d’une société dont l’objet est d’importer du riz du Suriname, seront en visioconférence avec Fort de France depuis la prison…