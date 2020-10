Caissons de coke aimantés aux navires transportant Ariane, l’autre trafic de poudre blanche par l’océan : on refait le match sur la question de la détention pour quatre mis en examen rapidement libérés en avril !

Info Guyaweb : ce que l'on sait des six mis en examen de l'affaire

Le mardi 20 octobre prochain, la Chambre de l’instruction de Fort de France doit se pencher de nouveau sur la question de la détention de quatre des mis en examen, rapidement remis en liberté pour des raisons identiques en avril, entre trois semaines et un mois après leur incarcération pour l’heure très provisoire, dans l’affaire des caissons de cocaïne aimantés à la coque des navires transportant Ariane, Soyouz et Vega. Il s’agit là d’une autre affaire de trafic de cocaïne -notamment- par voie maritime qui a défrayé la chronique en Guyane avant celle plus récente de Degrad-des-Cannes. Une affaire déjà…