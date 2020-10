Caissons de cocaïne aimantés à la coque des navires transportant Ariane, Soyouz et Vega : tout ça pour ça !

La nouvelle audience devant la Chambre de l’instruction autrement composée de Fort de France, à la demande de la Cour de cassation, sur la question de la détention de quatre des mis en examen libérés en avril, programmée la semaine prochaine, prend des allures de coup d’épée dans l’eau. Dans cette affaire présumée de trafic de stupéfiants en bande organisée, avec caissons de cocaïne aimantés à la coque des navires MN Toucan et MN Colibri plutôt préposés au transport des éléments des fusées Ariane, Soyouz et Vega, Me Amaury Auzou, l’avocat parisien d’Adrien Stéfanini (l’un des quatre mis en examen…