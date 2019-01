Affaire MDPH Guyane : le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour détournement de fonds et recel de détournement de fonds

Le parquet de Cayenne a requis mercredi 26 décembre, l’ouverture d’une information judiciaire, dans l’affaire touchant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane. Autrement dit, à l’issue de son enquête préliminaire, le parquet a estimé plus judicieux de saisir un juge d’instruction dans cette affaire. Et ce, dans une période de départ des principaux cadres dudit parquet -procureur compris- non immédiatement remplacés. Dans son réquisitoire introductif, le parquet vise des infractions présumées de détournement de fonds publics et de recel de cette infraction. Le choix de saisir un juge d’instruction dans cette affaire serait lié, selon une source…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3 4 5 6