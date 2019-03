Affaire des scooters non homologués : le tribunal condamne le commerçant

Le verdit est tombé dans l’affaire commerciale de vente et mise en circulation de scooters de petite cylindrée non homologués par un commerçant de Cayenne. Jean-Christophe Vaudé, président de la société Astec, avait saisi le tribunal de commerce en référé pour concurrence déloyale. Assigné en référé devant le tribunal de commerce de Cayenne par la SAS Astec qui estimait être victime d’une concurrence déloyale à cause de présumées ventes et mises en circulation par les sociétés Novo Deco HXH et Novo Scooter de scooters de 50 cm3 de marque Longjia non homologués, le juge des référés a tranché en faveur…