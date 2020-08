Affaire de drogue avec «Paul Dolianki and co» : et maintenant la version de la valise du «copain de la copine»

Deux suspects se déclarent innocents dans l’affaire de la valise avec cocaïne transportée par Paul Dolianki, l’édile d’Apatou, de la Guyane à Orly entre vendredi et samedi dernier. Ces deux suspects sont le maire en personne (soutenu par LREM aux dernières municipales) et une jeune femme, J. R., personnel de l’Education nationale en Guyane, proche de l’élu et censée lui avoir remis la sulfureuse valise. Mis en examen (voir cet article) pour infractions douanières et placé sous le statut de témoin assisté (1) en matière d’infractions pénales soupçonnées dans cette affaire (trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs), Paul Dolianki…