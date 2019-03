Affaire de corruption à la préfecture de Cayenne : le chef du bureau de l’immigration mis en cause a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait «aucune compétence pour le poste»

Le chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Cayenne entre avril 2014 et février 2016, Ronald Foin, l’un des huit mis en examen de cette affaire, ne pensait pas être affecté à de telles fonctions en Guyane. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait ni la compétence, ni la formation pour un tel poste. Ronald Foin, 58 ans et 10 mois (il est né le 12 mai 1960 à Kenitra au Maroc), chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Cayenne entre le 1er avril 2014 et le 15 février 2016…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3