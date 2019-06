JournÃ©es MÃ©moire, RÃ©sistances et Abolitions

Organisées par la Collectivité Territoriale de Guyane dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, elles se déroulent jusqu’au lundi 10 juin.

Ces Journées sont placées « sous le haut-patronage de Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre (sic), Président de la Mission de la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions, en présence de Madame Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice (sic) » indique le service Communication de la CTG qui semble ignorer que ces deux personnalités n’exercent plus ces fonctions ministérielles depuis 2014 et 2016 respectivement…

Plusieurs temps forts sont à noter au cours de ces Journées Mémoire, Résistances et Abolitions, comme un atelier de généalogie ce jeudi 6 juin, la remise des prix du Concours du Jeune Historien vendredi 7 juin et une lecture-spectacle intitulée « Chronique d’une loi mémorielle » dimanche 9 juin.

Conférences, projection de court-métrage, représentation théâtrale, visites guidées, marche mémorielle, spectacle de tambours, dégustation du bouyon wara, animations musicales et dansées sont aussi au programme des Journées Mémoire, Résistances et Abolitions.

Elles s’achèveront le 10 juin, date de l’entrée en vigueur effective de l’abolition de l’esclavage en Guyane en 1848, avec un dépôt de gerbe aux pieds de la statue des Marrons de la Liberté au rond-point Adélaïde Tablon à Rémire-Montjoly puis une cérémonie d’hommage aux esclaves et marrons de Guyane au Jardin botanique à Cayenne.