Le 10 mai 2001, la loi Taubira reconnaissait l’Esclavage et la Traite comme crimes contre l’Humanité. 2021 marque les 20 ans de la loi Taubira et une cérémonie nationale en présence du président de la République – qui n’a pas prononcé de discours – s’est tenue ce 10 mai au Jardin du Luxembourg à Paris. Le silence « édifiant » d’Emmanuel Macron lors de cette « Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions » a fait vivement réagir Christiane Taubira, à l’origine de la loi votée le 10 mai 2001, ancienne députée de Guyane (1993-2012) et garde des Sceaux (2012-2016).

Interrogée par La 1ère sur cette cérémonie nationale du 10 mai à laquelle elle participait à distance, Christiane Taubira – actuellement en Guyane notamment pour la cérémonie de ce lundi 10 mai au monument des Chaînes brisées à Cayenne – est revenue sur le silence « édifiant » du président de la République :

« Un silence peut être solennel, ceci étant il est quand même édifiant de constater que le président de la République n’a rien trouvé à dire sur plus de deux siècles de l’histoire de la France alors qu’il y a cinq jours il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte (…). On a le droit d’avoir les fascinations qu’on veut, ceci étant même quand on a le culte des héros, c’est une époque qui ne manque pas de figures héroïques. A cette époque même de l’empereur Bonaparte, pour ma part je choisis et je préfère le général Toussaint Louverture, la capitaine Sanité Belair, le colonel Louis Delgrès (…) les chefs Pompée, Boni, parce qu’ils se sont battus contre le rétablissement de l’esclavage et contre l’esclavage et qu’ils y ont perdu leurs vies. Parce que cette histoire n’est pas une histoire de poésie à quatre sous avec des rimes sur l’empire et le pire ou l’empereur et le meilleur, c’est une histoire de vie et de mort, de fins et de canons, c’est une histoire de plantations, de fortunes, de commerces, de châteaux, c’est une histoire d’humanité, mais effectivement on peut ne rien avoir à dire sur cette Histoire ».

Photo de Une : capture d'écran de Christiane Taubira interrogée par ©La 1ère

